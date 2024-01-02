Враг имел доступ: в Киеве СБУ заблокировала веб-камеры, "засветившие" работу ПВО во время ракетной атаки 2 января. Видео

В Киеве заблокировали веб-камеры, которые "засветили" работу сил ПВО во время ракетной атаки РФ на столицу 2 января. Сотрудники СБУ по горячим следам установили адреса, где в режиме онлайн транслировалась ситуация в городе, а доступ к устройствам удаленно имели российские спецслужбы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. С начала войны уже заблокировано более 10 тысяч камер, которые мог использовать враг.

"Другое устройство внешнего наблюдения заблокировано в одном из жилых комплексов Киева. Жители использовали его для присмотра за придомовым паркингом. Киберспециалисты СБУ установили, что этой вебкамерой враг удаленно руководил для скрытой фиксации прилегающей территории, включая объекты критической инфраструктуры. По имеющейся информации, с помощью этих камер агрессор собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву", – рассказали в пресс-службе.

По данным киберспециалистов Службы безопасности, одно из устройств находилось на балконе многоквартирного дома и использовалось местным ОСМД для мониторинга придомовой территории. Однако в результате хакерского влома агрессор получил удаленный доступ к управлению этой веб-камерой.

Проникнув в ее настройки, спецслужбы страны-агрессора РФ меняли угол обзора и подсоединили ее к стриминговой платформе в YouTube. Таким образом оккупанты скрыто фиксировали всю визуальную информацию с камеры.

"Другое устройство внешнего наблюдения заблокировано в одном из жилых комплексов Киева. Жители использовали его для присмотра за придомовым паркингом. Киберспециалисты СБУ установили, что этой веб-камерой враг удаленно руководил для скрытой фиксации прилегающей территории, в том числе объектов критической инфраструктуры. По имеющейся информации, с помощью этих камер агрессор собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву", – подчеркнули в СБУ.

По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры для нейтрализации новых попыток врага вести разведывательно-подрывную деятельность через онлайн-камеры. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения РФ киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тыс. устройств, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине.

Служба безопасности призвала владельцев уличных веб-камер прекратить онлайн-трансляции со своих устройств, а граждан – сообщать об обнаруженных стримах с таких камер на официальный чат-бот СБУ (t.me/stop_russian_war_bot).

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробаллистическими "Кинжалами". Было попадание в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах падали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию, есть пострадавшие.

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