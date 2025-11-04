Впервые в Украине: суд оправдал российского оккупанта по делу о мародерстве на Киевщине. Фото

Бородянский районный суд Киевской области оправдал российского оккупанта Евгения Мурзинцева по делу о нарушении законов и обычаев войны. Росгвардеец, по данным обвинения, проник в частный дом в селе Блиставица Бучанского района и похитил оттуда имущество владельцев, то есть прибег к мародерству.

Об этом стало известно из приговора Бородянского районного суда от 30 октября, сообщает "Судебный репортер". Судья пришел к выводу, что доказать, что именно Мурзинцев совершил это преступление, невозможно, хотя вещи и действительно были украдены.

Подробности дела

Известно, что оккупант участвовал во вторжении на территорию Киевщины в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года в составе воинской части 6720 Росгвардии. Из дома местных жителей он похитил шлифовальную машинку, шуруповерт, электроточило, электропилу, жесткий диск, процессор и видеокамеру с компьютера, а также мужскую одежду – куртки, свитера, брюки, обувь и прочее.

"При этом он осознавал, что эти вещи не могут быть использованы в военных целях, их изъятие не оправдано военной необходимостью, а завладение ими произошло исключительно с корыстной целью. Реализуя свой преступный умысел, в конце марта 2022 года, отступая в составе своего подразделения в северном направлении Украины, вывез на территорию Республики Беларусь указанные вещи", – сказано в материалах дела.

Владелица дома 26 февраля успела уехать из села и во время ограбления в доме не была. Когда россияне отступили, в середине апреля женщина вернулась домой. Она увидела, что ворота и входная дверь ее дома выбиты, внутри все перевернуто. Во дворе был вырыт окоп, заметны следы от костра и разбросанные пакеты от российских сухпайков. Потерпевшая поняла, что в доме проживали оккупанты и заметила пропажу некоторых вещей.

В суде показания дал свидетель, который оставался в селе во время оккупации. Он рассказал, что и в его доме россияне выбили дверь и провели обыск, забрали деньги и продукты питания. Мужчина видел, как оккупанты заходили в дом соседки. После освобождения Блиставицы он нашел на огороде табличку от российского БТРа с номером воинской части и фамилией лица, ответственного за БТР.

После освобождения Киевской области беларуские Telegram-каналы опубликовали, как российские военные отправляли посылки через почтовое отделение в Мозыре. На тех кадрах было видно, как они заносили с улицы огромные тюки вещей и заполняли накладные. Мурзинцев отправил посылку весом 24 кг с описанием вложения "вещи" в Рубцовск Алтайского края РФ, откуда он родом.

По данным трафиков мобильной связи, номер Мурзинцева 24 февраля 2022 года фиксировался базовой станцией в селе Копачи Иванковского района Киевской области, а 24-25 марта 2022-го – в городе Припять.

Суд считает, что собранные доказательства подтверждают, что Мурзинцев в составе оккупационных войск находился на территории Украины, в частности, в Бучанском районе Киевской области. И после отступления в Беларусь он отправил посылку по адресу своего места жительства в РФ.

Не ставятся под сомнение и показания потерпевшей о том, что в ее доме побывали российские военные и в это время было похищено имущество. В то же время суд не увидел достаточных доказательств, что вещи из дома похитил именно обвиняемый, поэтому Мурзинцева оправдали за недоказанностью совершения им этого преступления.

"Руководствуясь статьями 370, 371, 373, 374 Уголовно-процессуального кодекса Украины, суд постановил: признать Евгения Мурзинцева невиновным в предъявленном обвинении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.438КК Украины, и оправдать его по ч.1 ст.438 УК Украины в связи с недоказанностью совершения им этого уголовного преступления.

Процессуальные издержки, состоящие из стоимости проведения судебных товароведческих экспертиз, в размере 9864 гривны 96 копеек, отнести на счет государства", – сказано в приговоре.

Гражданский иск потерпевшей к оккупанту о возмещении имущественного ущерба в размере 14804 гривны 12 копеек суд постановил оставить без рассмотрения.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Киевский апелляционный суд через Бородянский районный суд Киевской области в течение 30 дней со дня провозглашения приговора. А в случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.

