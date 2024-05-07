Водитель заснул за рулем: на Киевщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Фото и подробности

В Киевской области на трассе Киев – Сумы – Юнаковка водитель Cherry во время движения заснул за рулем, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Из-за аварии травмы получили двое пассажиров легковушки.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Все обстоятельства происшествия установят следователи.

"Утром, 6 мая, на 5 км трассы Киев – Сумы – Юнаковка водитель автомобиля Cherry предварительно из-за усталости заснул за рулем. В дальнейшем транспортное средство выехало за пределы проезжей части с последующей опрокидыванием", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров легковушки – 35-летний мужчина и 60-летняя женщина, которых госпитализировали в больницу. По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Киеве полицейские задержали пьяного водителя BMW, который на улице Большая Васильковская выехал на встречную полосу и устроил тройное ДТП. В результате аварии есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетняя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева во вторник, 7 мая, произошла авария с участием грузовика и маршрутного автобуса. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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