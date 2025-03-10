Во время оккупации Киевщины пытал гражданских: СБУ сообщила о подозрении российскому военному. Фото

Сотрудники СБУ установили личность еще одного военного преступника. Российский военный во время оккупации Киевщины пытал гражданских.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и области. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Служба безопасности установила личность еще одного российского военнослужащего, совершавшего военные преступления против гражданского населения в период оккупации Киевщины. Речь идет о сержанте Сергее Лукашове, командире отделения группы специальной радиоэлектронной связи воинской части 44223 российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, в феврале-марте 2022 года оккупант принимал участие в захвате населенных пунктов Вышгородского района и проводил там массовые репрессии против местных жителей.

По данным следствия, на территории села Козаровичи Лукашов вместе с тремя другими вооруженными российскими военными въехали во двор местного жителя. Обвинив мужчину в помощи ВСУ, оккупант ударил его кулаком в лицо, а затем прикладом автомата в грудь, сбивая с ног.

"После этого избиения продолжили остальные преступники – они наносили удары ногами и прикладами автоматов по телу и голове потерпевшего. Когда мужчина упал на землю, Лукашов еще раз сильно ударил его оружием, поднес к груди автомат и пообещал убить, если подтвердится информация о том, что он помогал украинским военным", – добавили в СБУ.

По факту военного преступления Лукшову заочно сообщили о подозрении (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одну российскую агентку в Харькове. Женщина, работавшая ИТ-специалистом, по заданию ФСБ отравила одного из военных ВСУ и готовила самодельные взрывные устройства для совершения терактов.

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