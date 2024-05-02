Во время оккупации Киевщины похитил имущество предприятия более чем на 1 млн грн: будут судить российского военного. Фото

В Украине будут судить еще одного российского военнослужащего, причастного к военным преступлениям. Злоумышленник похитил имущество предприятия более миллиона гривен во время оккупации Киевщины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что весной 2022 года в оккупированном пгт Дымер Вышгородского района обвиняемый на бронетранспортере с символом "V" ворвался на территорию общества. Вместе с другими оккупантами он вывез с территории предприятия имущество стоимостью более миллиона гривен", – рассказали в прокуратуре.

Военные-страны агрессора понимали, что награбленное не может быть использовано в военных целях, а завладение имуществом произошло исключительно в корыстных целях.

Следствие по факту нарушения законов и обычаев войны завершено, а обвинительный акт в отношении военнослужащего 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении российскому солдату, причастному к военным преступлениям. Злоумышленник пытал украинцев во время оккупации поселка Дымер Киевской области.

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