Во время комендантского часа жестоко избили человека на АЗС под Киевом: полицейские задержали злоумышленников. Фото

В Броварах Киевской области двое нетрезвых мужчин на АЗС напали на незнакомца и избили его. Событие произошло ночью, во время комендантского часа.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

"На днях, около 2:40, в полицию поступило сообщение о драке в помещении АЗС. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что двое нетрезвых лиц вошли в зал, нецензурно высказывались и избили незнакомого мужчину. Во время конфликта нападавшие несколько раз ударили потерпевшего кулаками в лицо", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что нападавшие скрылись с места происшествия, однако правоохранители оперативно нашли их и задержали – ими оказались 21- и 22-летние местные жители. Следователи процессуального руководства Броварской окружной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении по факту хулиганства, совершенного группой лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, причастного к хулиганству. По информации следствия, злоумышленник в Голосеевском районе угрожал местному жителю ножом и гранатой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!