Виновным грозит до 12 лет тюрьмы: полиция Киева расследует пожар на Осокорковских лугах как поджог. Фото

Правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга" и озера "Тяглое". Событие произошло вечером, 5 марта.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

"Пожар произошел 5 марта, около 19:00, на территории Дарницкого района города Киева между озерами Небреж и Тягле. Решением Киевского городского совета указанная территория объявлена ландшафтным заказником местного значения. По предварительным данным, огнем уничтожено около трех гектаров сухостоя. Работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в полночь пожар удалось локализовать", – рассказали правоохранители.

Как уточнили в пресс-службе полиции, к счастью, в результате пожара никто не пострадал. По факту умышленного уничтожения или повреждения территорий, взятых под охрану государства и объектов природно-заповедного фонда, открыто уголовное производство.

Полицейские устанавливают причины возгорания и лиц, которые могут быть к этому причастны, а также сумму нанесенного ущерба.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева во вторник, 5 марта, произошел пожар на Борщаговском рынке. В результате возгорания район затянуло черным дымом.

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