Верховный суд Украины сообщил о пропаже 68 авто: информация передана полиции. Фото

Юрий Сергиенко
Криминал
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Верховный суд Украины сообщил о пропаже 68 авто: информация передана полиции. Фото

В ночь с 3 на 4 февраля пропали 68 автомобилей, которые принадлежали Верховному суду Украины. Общая их стоимость превышает 12,5 миллионов гривен.

Об этом сообщается на Facebook-странице суда. Автомобили были припаркованы на территории ВС (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Автомобили стояли на территории Верховного суда на улице Пилипа Орлика.

"В ночь с 3 на 4 февраля с территории по улице Пилипа Орлика 4, 4А и 8 исчезли без какого-либо согласования с собственниками и материально-ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 миллионов 523,5 тысяч гривен, которые принадлежали Верховному суду", – сказано в сообщении.

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Всего исчезло 68 автомобилей.

Информация об исчезновении автомобилей передана Национальной полиции.

Других подробностей в суде не уточнили, также пока нет деталей на сайтах правоохранителей.

Пост Верховного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля в Киеве мужчина угнал автомобиль. Патрульным удалось догнать злоумышленника и задержать.

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