В Вишневом мужчина взорвал гранату в многоэтажке и погиб. Фото и детали

В четверг, 7 сентября, около 16:00 в населенном пункте Вишневое прозвучал взрыв. Жители города сообщили о задымлении в одной из многоэтажек.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. Как выяснилось, 47-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты.

По данным OBOZREVATEL, перед взрывом мужчина отослал фото гранаты родственникам.

Как сообщили в полиции, в одном из помещений полицейские Бучанского управления полиции Киевщины обнаружили тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты М-50. По предварительным данным, гражданин совершил самоубийство.

Помещение получило повреждения. Кроме погибшего, из местных жителей в результате взрыва никто не пострадал.

"В очередной раз предостерегаю граждан: если вы чувствуете изменения в своем психологическом состоянии, тревогу и подавленность, обращайтесь за профессиональной помощью!" – дополнил Небитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить мужчину, который в Белоцерковском районе бросил гранату в сторону своих знакомых. В результате взрыва один человек погиб, а еще трое были ранены.

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