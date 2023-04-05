В Украине разоблачили компании экс-регионала Сивковича, отправлявшие деньги в поддержку страны-агрессора РФ. Фото

СБУ и ГБР разоблачили в Киеве и Киевской области 15 компаний, работавших на экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича и ФСБ. Доход фирмы направляли на поддержку страны-агрессора РФ и ее приспешников.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. В ходе обысков было обнаружено оружие и необходимые доказательства незаконной деятельности.

"Служба безопасности совместно с ГБР разоблачила 15 компаний в Киеве и области, работавших в интересах страны-агрессора. Установлено, что работу этих предприятий контролирует бывший заместитель Секретаря СНБО Владимир Сивкович, подозреваемый в государственной измене и шпионаже. По данным следствия, именно он курирует деятельность так называемого "политического офиса" в Москве, который был организован по указанию фсб", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, задача этого "офиса" – проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В том числе координация работы агентурных сетей в прифронтовых районах нашего государства. Для прикрытия преступных действий и их финансирования Сивкович использовал подконтрольные ему компании в Киеве.

"Эти предприятия осуществляют свою деятельность в сферах торговли, финансов и транспортных перевозок, а также оказывают риэлторские услуги. Свой доход от коммерческой деятельности фирмы направляли на поддержку страны-агрессора и ее приспешников. Во время обысков по адресам предприятий обнаружено оружие, документы и другие материалы с доказательствами незаконной деятельности Сивковича", – подчеркнули в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности и ДБР завершили расследование в отношении бывшего главы Главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене. Они обнародовали доказательства работы Кулинича и его куратора, экс-замсекретаря СНБО Владимира Сивковича на ФСБ РФ, в частности, перехвачены разговоры между ними.

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