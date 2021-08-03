В центре Киева военный грузовик снес три авто из-за отказа тормозов. Фото и видео

В центре Киева 3 августа произошло ДТП с участием военного грузовика, который протаранил сразу три автомобиля. Водитель заявил об отказе тормозов.

Об этом пишет УНН. Авария случилась возле Европейской площади в центре столицы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Водитель заявил, что у грузовика отказали тормоза. Автомобиль перестал тормозить с улицы Грушевского, после чего он сигналил во избежание столкновения.

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Несмотря на это, он задел два автомобиля возле стадиона имени Валерия Лобановского и еще один напротив Украинского дома, затем грузовик выехал на тротуар и остановился.

В результате ДТП обошлось без пострадавших, а один из водителей поврежденного авто отказался от претензий и уехал с места аварии.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа на Броварском проспекте столицы столкнулись микроавтобус и три легковых автомобиля. Предварительно, в результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали.