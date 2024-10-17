В центре Киева произошел пожар в многоэтажке. Подробности, фото и видео

В Киеве в четверг, 17 октября, произошел пожар в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Жилянской. Огонь возник в квартире на восьмом этаже.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

"Пожар в жилом доме на Жилянской", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фотографиях и видео можно увидеть, что огонь в доме возник на восьмом этаже. Пока информации о пострадавших не поступало. Сообщается, что возгорание возникло в многоэтажке на улице Жилянской, неподалеку от Ботанического сада имени Фомина.

Напомним, в селе Романков Киевской области произошел масштабный пожар на территории ресторана. Спасатели тушили огонь на площади в 2 тысячи квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Михайловская Рубежовка в Киевской области произошел пожар в частном доме. В результате чрезвычайного происшествия пострадала женщина, спасавшая сожителей, проживавших вместе с ней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!