В результате атаки на Киевщину 25 января был ранен 5-летний ребенок – полиция

В результате российской террористической атаки на Киевскую область в субботу, 25 января, был ранен 5-летний ребенок. Кроме того, повреждены многоэтажки и авто в двух районах регіона.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"К сожалению, 5-летний ребенок получил ранения. Ее госпитализировали в больницу. Пока жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает", – сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что по состоянию на 12:20 в двух районах Киевской области зафиксировано повреждение 18 квартир в трех многоэтажных домах, в том числе в городе Вишневое. Также повреждены 13 автомобилей.

По факту военных преступлений возбуждено уголовное производство частью 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска утром в пятницу, 24 января, атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате падения обломков в двух населенных пунктах вспыхнули пожары в десятиэтажке и частном доме: погибли три человека, один пострадал.

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