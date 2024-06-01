В области работали силы ПВО: в КОВА рассказали о последствиях ракетной атаки на Киевщину

В ночь на субботу, 1 июня, страна-агрессор РФ атаковала Киевщину с помощью дронами-камикадзе и ракетами. В регионе работали силы украинского ПВО, уничтожены вражеские объекты, попаданий не зафиксировано.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей области снова призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Третью ночь подряд враг не прекращает свои массированные атаки на наш регион и всю Украину. Сегодня российские террористы атаковали, комбинируя удары дронами и ракетами. В области работали силы ПВО. Спасибо нашим защитникам неба. Есть сбитые враждебные цели. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры на территории области отсутствуют. Пострадавших нет", – сообщил Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что все оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий атаки врага.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 июня государство-террорист Россия запустила против Украины ударные дроны типа Shahed-136 и ракеты. В частности, в Винницкой области во время воздушной тревоги сработало ПВО, вражеские ракеты фиксировались также Одесщине, Полтавщине и Днепропетровщине, ракетная угроза объявлялась и для западных регионов.

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