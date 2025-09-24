В Киевском СИЗО умер экс-работник этого учреждения, которого обвиняли в смерти заключенного: все подробности

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смерти одного из бывших работников Киевского СИЗО. Он был обвиняемым в ряде служебных преступлений, которые привели к смерти заключенного в этом же следственном изоляторе.

Об этом сообщили в ГБР. Отмечается, что врачи оказали заключенному всю необходимую помощь, однако через несколько дней, 24 сентября он, к сожалению, умер.

"Неделю назад в Киевское СИЗО вызвали скорую медицинскую помощь из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из задержанных. Им оказался бывший работник этого же СИЗО, которого ГБР разоблачило на системных злоупотреблениях", – говорится в сообщении.

После медицинского обследования врачи установили у него тяжелые внутренние повреждения: закрытую травму живота, разрыв селезенки, ушиб поджелудочной железы, гематомы брыжейки тонкой кишки и другие. При этом на теле подозреваемого не обнаружили никаких видимых признаков избиения — синяков, царапин или ссадин.

Детали

Умерший был одним из пяти обвиняемых по делу об избиении до смерти другого заключенного в "Киевском следственном изоляторе". В августе 2025 года ГБР завершило досудебное расследование по этому факту и передало дело в суд.

Смерть заключенного от избиения была обнаружена ГБР в рамках системной работы по разоблачению противоправных действий должностных лиц учреждений исполнения наказаний.

