В киевском метро пассажиры устроили драку из-за маски. Видео 18+
В метро Киева прошла драка между двумя пассажирами. Вероятно, конфликт произошел из-за отсутствия у одного из них медицинской маски.
Соответствующее видео 29 июля опубликовал Telegram-канал "Х**вый Киев", а затем его также разместили на YouTube. Когда именно случилось происшествие не уточняется (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На кадрах видно, что один мужчина подошел к другому, наклонился и начал что-то говорить. Затем он же, как говорится в подписи к видео, ударил сидящего пассажира – детальнее рассмотреть не позволяет ракурс съемки.
В ответ другой мужчина толкнул своего обидчика ногой, но тот подбежал и начал бить его кулаками.
Стоит отметить, что у пассажира, делавшего замечания, маска висела на одном ухе. Возможно, он снял ее, чтобы его было четче слышно.
Чем именно завершилась драка неизвестно.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевском метро девушка избила парня, который якобы приставал к ней и отпустил непристойную шутку.