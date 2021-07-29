В киевском метро пассажиры устроили драку из-за маски. Видео 18+

В метро Киева прошла драка между двумя пассажирами. Вероятно, конфликт произошел из-за отсутствия у одного из них медицинской маски.

Соответствующее видео 29 июля опубликовал Telegram-канал "Х**вый Киев", а затем его также разместили на YouTube. Когда именно случилось происшествие не уточняется (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что один мужчина подошел к другому, наклонился и начал что-то говорить. Затем он же, как говорится в подписи к видео, ударил сидящего пассажира – детальнее рассмотреть не позволяет ракурс съемки.

В ответ другой мужчина толкнул своего обидчика ногой, но тот подбежал и начал бить его кулаками.

Стоит отметить, что у пассажира, делавшего замечания, маска висела на одном ухе. Возможно, он снял ее, чтобы его было четче слышно.

Чем именно завершилась драка неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевском метро девушка избила парня, который якобы приставал к ней и отпустил непристойную шутку.