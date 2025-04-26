В Киевской области женщина надругалась над могилой военного: ей сообщили о подозрении. Фото
В Бучанском районе Киевской области женщина, находясь на одном из кладбищ, повредила декоративные предметы на могиле защитника Украины. За совершенное ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Правоохранители Киевщины сообщили о подозрении фигурантке по факту надругательства над могилой. Отмечается, что во время совершения преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
"На днях, в полицию поступило сообщение о том, что на кладбище в поселке Бабинцы неизвестная женщина надругалась над могилой", - говорится в сообщении.
На месте происшествия правоохранители установили, что в совершении правонарушения причастна 34-летняя женщина. Злоумышленница самовольно демонтировала декоративную каменную вазу, сорвала цветы и разбрасывала вокруг захоронения камни с могилы.
"Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении по факту надругательства над могилой, совершенной по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшейся особой дерзостью (ч. 3 ст. 297 УКУ)", – говорится в сообщении правоохранителей.
Напомним, что 1 апреля полиция Винницы задержала 39-летнюю женщину, причастную к надругательству над местом захоронения младшего защитника "Азовстали" Назария "Гринки" Гринцевича на Сабаровском кладбище. Она забрала из могилы деревянную булаву и свечи.
Как сообщал OBOZ.UA, в июне прошлого года из могилы Назария Гринцевича украли мягкую игрушку. Это была игрушечная собака, которую Назарию в детстве подарила мама и он очень его любил. Игрушка была ценна для памяти родителей погибшего.
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