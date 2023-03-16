В Киевской области задержали мужчину, который торговал боевыми гранатами. Фото и видео

В Борисполе Киевской области задержан мужчина, подозреваемый в торговле взрывоопасными предметами. У него обнаружили две боевые гранаты и запалы к ним.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Правоохранители области задержали торговца оружием в Борисполе. 38-летний злоумышленник подпольно занимался продажей взрывоопасных предметов. Работниками Бориспольского управления задокументирован факт продажи 2 корпусов гранат типа РГО и 3 запалов типа УДО", – рассказали в полиции.

Правоохранители задержали продавца и поместили в изолятор временного содержания. По факту хранения и сбыта боевых припасов открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в Белой Церкви Киевской области задержан мужчина, который может быть причастен к сбыту боеприпасов и взрывчатки. Уроженца РФ задержали сразу после продажи боевой гранаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева во время комендантского часа обнаружили водителя, который ездил ночью без спецпропуска. У него были признаки алкогольного опьянения, а в машине обнаружили боеприпасы.

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