В Киевской области задержали бизнесмена, который перечислил в "бюджет ДНР" 15 млн грн. Фото

Правоохранители задержали в Киевской области бизнесмена, причастного к финансированию террористической организации "ДНР". Он перечислил боевикам более 15 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Злоумышленнику и его подельникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности и ДБР задержали на Киевщине гендиректора литейного завода по временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации "ДНР". В преддверии полномасштабной войны злоумышленник перечислил в "бюджет" боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте", – рассказали в пресс-службе.

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Как отметили в СБУ, по данным следствия, после захвата Макеевки боевиками в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона. Для этого завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область РФ.

Таким образом, до начала полномасштабного вторжения страны-террориста дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины. Чтобы реализовать незаконную сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России.

"Большую часть полученных "прибылей" дельцы перечисляли в "бюджет днр" как уплату "налогов и сборов". "Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в России и во временно оккупированном Донбассе. В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование страны оккупационных агрессора, воюющих на восточном фронте", – добавили в СБУ.

Сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 выехал на Киевщину, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

По факту финансирования терроризма злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе разоблачили вступившего в его ряды члена местного отряда спасателей-волонтеров, чтобы корректировать удары армии РФ по городу. Также вражеский шпион разведывал локации сил обороны Украины на территории региона.

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