В Киевской области задержали агента ФСБ: передавал врагу данные об энергетических объектах региона. Фото

В Киевской области задержан мужчина, подозреваемый в государственной измене. Злоумышленник передавал спецслужбе РФ данные об энергетических объектах Киевщины и подразделениях ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс- службе Офиса генпрокурора Украины. Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"По данным следствия, подозреваемый добровольно согласился на сотрудничество с сотрудником ФСБ РФ. По его заданию он снимал на фото и видео местоположения объектов энергетической инфраструктуры Киевщины, личного состава и техники ВСУ, фортификационных сооружений и блокпостов. Материал с координатами энергетики и базирования военнослужащих ВСУ с помощью мессенджера он передавал сотруднику спецслужбы РФ", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре отметили – злоумышленник осознавал, что информация, которую он передает врагу, может быть использована для обстрелов Киевщины. За разведывательно-подрывную деятельность против Украины он получил от представителя ФСБ РФ денежное вознаграждение.

"При обыске у него обнаружена и изъята запрещенная символика, государственный флаг государства-агрессора, мобильный телефон, симкарта, а также загранпаспорт гражданина РФ", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала мужчину, подозреваемого в государственной измене. Злоумышленник помогал военным страны-агрессора похищать участников АТО во время оккупации Киевской части.

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