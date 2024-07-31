В Киевской области в результате вражеской атаки загорелся дом, есть разрушение. Фото

Страна-террорист РФ в ночь с 30 на 31 июля атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В Броварском районе обломки уничтоженного вражеского беспилотника упали на жилой дом, в результате чего начался пожар.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью в результате падения обломков вражеского беспилотника в Броварском районе произошло разрушение с последующим горением частного жилого дома. Пожар был ликвидирован в 04:14 на площади 60 м2. Погибших и травмированных нет", – сообщили в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что к ликвидации пожара привлекались 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, в ночь на 31 июля российские террористические войска совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за всю войну. Главной целью агрессора стал Киев – в воздушном пространстве столицы и на происках ПВО уничтожили более 40 беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 июля в Киевской области раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. По данным мониторинговых каналов, предварительно враг запустил баллистические ракеты с территории Воронежской области РФ.

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