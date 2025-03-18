В Киевской области в одном из ТРЦ произошла стрельба, есть раненый. Подробности и фото

В Белой Церкви Киевской области во вторник, 18 марта, в одном из ТРЦ произошла стрельба. В результате происшествия есть раненый, правоохранители разыскивают злоумышленников.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят следователи.

"Сообщения о том, что в спортивный клуб в ТРЦ в Белой Церкви зашли неизвестные и осуществили стрельбу, поступило в полицию в 11:04. Предварительно известно, что группа неизвестных ворвались в помещение спортклуба, совершили несколько выстрелов из оружия и скрылись. В результате происшествия ранен посетитель зала, его госпитализировали", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события. Полицейские разыскивают нападающих и опрашивают очевидцев преступления.

Напомним, в Дарницком районе Киева мужчина открыл стрельбу в парке Партизанской славы. Нарушителя оперативно задержали и разоружили.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, устроил стрельбу в центре Киева. Злоумышленник начал приставать к прохожему, а затем несколько раз выстрелил.

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