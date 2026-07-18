В Киевской области столкнулись легковушка и мотоцикл: пострадал подросток. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения был травмирован и госпитализирован несовершеннолетний пассажир двухколесного транспортного средства.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях на автодороге между поселком Иванков и селом Блидча произошло ДТП.

Предварительно полицейские установили, что 39-летний водитель Daewoo Lanos во время обгона столкнулся с мотоциклом Spark, которым управлял 17-летний юноша. Последний двигался в попутном направлении и начал маневр поворота налево.

"В результате ДТП 17-летний пассажир мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", – уточнили в пресс-службе.

Главные истории дня

По факту ДТП с пострадавшим (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 17 июля, произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Последний в результате столкновения перевернулся на бок – момент аварии попал на видео.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области водительница легковушки на скорости протаранила забор, в результате чего машина перевернулась. Как выяснилось, женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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