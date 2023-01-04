В Киевской области столкнулись легковушка и грузовик: есть погибший. Фото

В селе Пивцы Киевской области 3 января произошло ДТП с участием Lanos и грузовика. От полученных травм в больнице скончался пассажир легковушки.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельного происшествия установят следователи.

"По предварительным данным, 34-летний водитель Lanos нарушил Правила дорожного движения и не уступил дорогу грузовому авто, в результате чего они столкнулись. Пассажир легковушки был госпитализирован, но, к сожалению, скончался в больнице", – уточнили в полиции

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство.

Напомним, вблизи села Шкаровка Киевской области произошла авария с участием легковых автомобилей Ford Focus и Peugeot. Чтобы деблокировать пассажира последнего автомобиля, вызвали спасателей. В Святошинском районе Киева столкнулись две легковушки, в результате чего одна из машин выехала на газон и врезалась в отбойник.

В селе Старые Петровцы Киевской области в воскресенье, 1 января, пьяный водитель автомобиля Volkswagen на скорости въехал в забор частного дома. В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева в ночь с 3 на 4 января водитель Honda CR-V протаранил 5 припаркованных автомобилей. Предварительно виновник ДТП был пьян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!