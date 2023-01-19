В Киевской области столкнулись две легковушки: в результате ДТП пострадала беременная. Фото

В Белой Церкви Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения пострадала беременная женщина.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Предварительно виновник ДТП находился за рулем в состоянии опьянения.

"17 января, около 18:20 часов, в Белой Церкви на проспекте Князя Владимира, 34-летний водитель Mitsubishi переехал зеленую зону, разделявшую проезжие части. В дальнейшем, он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другой легковушкой Honda под управлением 40-летнего местного жителя", – рассказали в полиции.

Как уточнили в пресс-службе, в Honda находилась 32-летняя беременная женщина, которую с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Согласно начальному диагнозу врачей – водитель Mitsubishi сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, дополнительно у него отобрали другие образцы для исследования. Злоумышленник был задержан. По факту аварии с пострадавшими, произошедшей в состоянии опьянения, возбуждено уголовное производство. Виновному грозит до 8 лет за решеткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области легковушка на скорости протаранила дерево. Чтобы деблокировать водителя из изуродованного авто, спасатели задействовали специнструмент.

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