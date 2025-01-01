В Киевской области спасатели во время тушения пожара обнаружили двоих погибших. Подробности трагедии и фото

В селе Хотяновка Киевской области в среду, 1 января, загорелось хозяйственное здание. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным происшествиям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, в 5:34 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о пожаре в селе Хотяновка.

"По прибытию установлено, что горит хозяйственная постройка по всей площади. Во время тушения пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших. Возраст и личности погибших устанавливаются. Пожар ликвидирован в 6:48", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что к тушению пожара привлекалось 2 единицы техники и 9 спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 31 декабря, во время движения загорелся троллейбус, в результате чего возникло сильное задымление. Событие произошло возле станции метро "Ипподром".

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