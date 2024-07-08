В Киеве и области слышали звуки взрывов, есть пострадавшие: все подробности

В понедельник, 8 июля, страна-террорист РФ нанесла ракетный удар по территории Украины. В Киевской области работают силы ПВО.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!" – говорится в сообщении.

Позже информацию о ракетных обстрелах подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

"В пригороде Киева работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" – написал глава КГГА.

В 10:30 Киевский городской голова сообщил о взрывах в столице и вызове врачей в Соломенский район столицы.

По информации мэра, по состоянию на 11:05 известно о трех пострадавших. Один из них госпитализирован. Двум – оказали помощь на месте. Также проверяется информация об одном погибшем. Кроме того, есть информация о попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения.

Напомним, российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 7 июля, ударили ракетами по пригороду Сум. Взрывы в областном центре слышно после 23:00.

Ранее сообщалось, что российские кафиры днем 7 июля снова обстреляли Херсон. Под вражеским огнем оказался Корабельный район города: там повреждены частные дома.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, утром 8 июля страна-агрессор РФ устроила новую ракетную атаку по Украине. Враг поднял в воздух не менее 5 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также истребитель МиГ-31К. В этой связи на всей территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу. По предварительным данным, враг совершил пуски ракет около 9:30.

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