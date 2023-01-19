В Киевской области разыскивают мужчину, который с ножом напал на женщину. Фото

В Киевской области разыскивают мужчину, напавшего на женщину в Белой Церкви. Он ударил потерпевшую ножом в спину, но услышав, что идут прохожие, скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от медиков о госпитализации в них 44-летней потерпевшей с проникающим ножевым ранением в спину.

"Женщина объяснила, что возвращаясь с работы домой, между улицами Томиловская и Леваневского, в темноте заметила неизвестного мужчину. Впоследствии потерпевшая почувствовала удар в спину. Обидчик повалил и выбил из ее рук телефон, приставил нож к горлу и приказал молчать. В этот момент женщина услышала, что где-то неподалеку проходили напугавшие злоумышленника прохожие, после чего, с места происшествия он скрылся", – рассказали в полиции.

Правоохранители призвали помочь установить личность нападающего посредством изображения его внешности, изготовленного из слов потерпевшей.

Приметы: рост 175-180 см; волосы темные, средней длины; одет в длинную черную куртку с капюшоном и темные брюки.

"Обращайтесь по телефону (093) 407-42-65 или на спецлинию "102". Анонимность, в случае необходимости, гарантируем!", – подчеркнули в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина во время ссоры нанес незнакомцу более 20 ударов ногами по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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