В Киевской области пьяный водитель съехал в кювет и протаранил дерево: среди пострадавших – ребенок. Фото

В Броварском районе Киевской области автомобиль, в котором находились семь человек, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии пострадала 8-летняя девочка и мужчина, водитель находился за рулем в состоянии опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

"На днях, вблизи села Старое произошла авария. Правоохранители предварительно установили, что 50-летний водитель легковушки ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. Известно, что в салоне автомобиля находились семь человек, среди них четверо малолетних детей", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП в больницу госпитализировали 8-летнюю девочку с переломом ноги и 28-летнего парня. Кроме того, было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – 2.26 промилле.

По факту аварии с пострадавшими возбуждено уголовное производство, а задержанному нарушителю сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева BMW на скорости протаранил автомобиль Mazda, остановившийся на красный сигнал светофора. В результате ДТП есть пострадавшие, виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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