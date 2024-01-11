В Киевской области пьяный водитель, убегая от правоохранителей, сбил полицейского и провез его на капоте авто. Видео

В Белоцерковском районе Киевской области правоохранители устроили погоню за пьяным водителем. Убегая, нарушитель сбил полицейского и провез его на капоте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

"В вечернее время, во время службы, работники отдела реагирования патрульной полиции обнаружили на легковушке правонарушителя, который проигнорировал знак обязательной остановки перед железной дорогой. Работники полиции включили проблесковые маячки и громкоговоритель с требованием остановиться, но водитель продолжал движение. что привело к заносу его автомобиля на 360 градусов с частичной остановкой", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители пытались остановить нарушителя – один из них хотел заблокировать движение авто и встал перед автомобилем. Однако водитель сбил упавшего на капот полицейского и таким образом продолжил движение, игнорируя любые требования.

Злоумышленник выехал на автодорогу Киев-Одесса и проехал около 3 километров, где совместно с местными жителями его остановили сотрудники полиции. В крови водителя обнаружили 1,04 промилле алкоголя.

Задержанному сообщили о подозрении за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в среду, 10 января, легковушка на скорости протаранила маршрутный автобус, который на остановке высаживал пассажиров. Патрульные обнаружили у предполагаемого виновника ДТП признаки алкогольного опьянения.

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