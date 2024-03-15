В Киевской области пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием пяти авто: есть пострадавшие. Фото

В Броварском районе Киевской области произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате происшествия пострадали три человека, виновник ДТП находился за рулем в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

"Авария произошла на днях на 42 километре автодороги Киев-Чернигов. Правоохранители установили, что 37-летний водитель BMW допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Citroen. В результате удара BMW столкнулся с MAN, а Citroen отбросило на припаркованный грузовик Renault, который в свою очередь столкнулся с припаркованным тягачом Renault Magnum", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП, пострадали водитель BMW, 40-летний водитель автомобиля Citroen и его 72-летняя пассажирка. Виновник аварии (водитель BMW) находился за рулем под хмельком – в его крови обнаружили 1.6 промилле алкоголя. По факту аварии с пострадавшими, совершенной в состоянии опьянения, открыто уголовное производство, а нарушителю сообщили о подозрении.

Напомним, в Шевченковском районе столицы произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате автопроисшествия в последнем авто зажало мужчину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Окружной дороге произошла авария, в результате которой одна из машин опрокинулась и протаранила металлический отбойник. К сожалению, есть погибший.

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