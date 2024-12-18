В Киевской области пьяный водитель совершил смертельное ДТП: машина перевернулась, погиб пассажир. Подробности и фото

Вблизи Страхолесья Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги в кювет и перевернулась, в результате чего погиб мужчина. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы с лишением права управлять машинами сроком от пяти до десяти лет.

По словам правоохранителей, на днях вблизи Страхолесья на отрезке автодороги Оране-Страхоллесье произошла авария с участием легковушки.

"Полицейские предварительно установили, что 37-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos во время движения не справился с управлением и допустил его выезд за пределы проезжей части с последующей опрокидыванием. В результате ДТП 34-летний пассажир погиб на месте. Мужчину, который находился за рулем авто с телесными повреждениями, госпитализировали в больницу", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по результатам медицинского освидетельствования у водителя легковушки было обнаружено 1,92 промилле алкоголя в крови. По факту смертельного ДТП, совершенного в состоянии опьянения, начато уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева во вторник, 17 декабря, произошла авария с участием маршрутки и троллейбуса. В результате ДТП образовалась большая пробка на улице Вошгородской.

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