В Киевской области пьяный водитель легковушки сбил насмерть велосипедиста и скрылся. Фото

В Березане Киевской области водитель легковушки сбил насмерть велосипедиста и скрылся с места ДТП. Как оказалось, нарушитель в момент аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"Правоохранители выяснили, что 44-летний водитель легковушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на велосипедиста. После чего правонарушитель скрылся с места происшествия. Владелец двухколесного транспорта погиб", – рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что виновника ДТП разыскали и задержали в Бориспольском районе Киевской области. По факту смертельной аварии, совершенной в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное производство. Виновному грозит ответственность в виде лишения свободы до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области произошла авария с участием Ford и Skoda. В результате столкновения обе легковушки съехали в кювет и опрокинулись, погибли три человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева в пятницу, 21 июля, произошло лобовое столкновение автомобилей Mazda и Toyota. В результате ДТП травмы получили оба водителя, их госпитализировали в больницу.

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