В Киевской области пьяная водитель внедорожника протаранила забор: камень из забора попал женщине в голову. Фото

В Фастовском районе Киевской области пьяная водитель автомобиля Land Rover на скорости протаранила забор. В результате удара один из камней забора улетел в дом и попал женщине в голову.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства ДТП установят следователи.

По словам правоохранителей, авария с пострадавшими произошла 4 мая, около 22:15, на одной из улиц в городе Фастов.

"Предварительно правоохранители установили, что 35-летняя водитель автомобиля Land Rover, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и врезалась в забор. В результате удара один из камней забора попал в жилой дом и травмировал хозяйку. 67-летняя пострадавшая и 39-летний пассажир авто с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что согласно медицинскому обследованию у водителя внедорожника обнаружили 1.6 промилле алкоголя в крови. Ее задержали и сообщили о подозрении. Согласно части 1 статьи 286-1 УКУ ей грозит ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Дарницком мосту вечером в субботу, 3 мая, Toyota влетела в металлический отбойник и опрокинулась. В результате ДТП два человека получили травмы, 18-летний водитель потерял ноги.