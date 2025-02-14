В Киевской области произошло ужасное ДТП: погиб мужчина, пострадали дети. Фото

Вечером 14 февраля в Бучанском районе Киевской области, около 18:30 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на трассе М-07, недалеко от села Микуличи.

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Об этом рассказала полиция Киевской области. Как отметили правоохранители, на трассе произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и Mercedes-Benz.

Предварительно установлено, что 65-летняя водитель Mercedes-Benz не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где врезалась в ВАЗ.

"К сожалению, 57-летний водитель последнего транспортного средства от полученных травм погиб на месте. В салоне его автомобиля также находились три пассажира, среди которых двое подростков. Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести", – рассказали правоохранители.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (ДТП с потерпевшими с тяжкими телесными повреждениями или если наступила смерть). По указанной статье виновник аварии может быть лишен свободы сроком от трех до восьми лет.

Автодорога М-07 более известна как трасса "Варшавка" – это трасса международного значения протяженностью 496,7 км, из Киева до Ковеля, до КПП на польской границе.

Полиция Киевщины вновь призвала водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе столичной области легковушка на пешеходном переходе сбила женщину. Пострадавшую доставили в больницу.

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