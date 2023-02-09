В Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки: есть пострадавшие. Фото

В Броварах Киевской области в среду, 8 февраля, произошла авария с участием грузовика и маршрутного автобуса. В результате ДТП пострадали двое пассажиров общественного транспорта.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установят следователи.

"Авария произошла 8 февраля, около 12:00, в городе Бровары. По предварительным данным, 58-летний водитель грузовика Renault нарушил ПДД и не пропустил маршрутный автобус, в результате чего произошло столкновение", – рассказали в полиции.

В результате ДТП телесные повреждения получили двое пассажиров маршрутки. Их госпитализировали в больницу. По факту аварии с пострадавшими открыто уголовное производство. Виновному грозит ограничением свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Соломенском районе столицы в пятницу, 3 февраля, произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП на улице Борщаговской образовалась пробка в направлении центра города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева в четверг, 9 февраля, столкнулись легковушка и машина "скорой помощи". В результате ДТП пострадало шесть человек, среди которых есть ребенок.

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