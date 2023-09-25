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В Киевской области произошла драка возле кафе: нападавшие скрылись, объявлен план "Перехват". Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
12,5 т.
Обстоятельства происшествия установят правоохранители

В Украинке Киевской области в понедельник, 25 сентября, возле одного из кафе произошла потасовка, в результате которой есть пострадавший. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении, а в регионе объявлен план "Перехват".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Сегодня (в Украинке. – Ред.) около 10:00 поступило сообщение о том, что возле одного из кафе произошла потасовка. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской области произошла драка возле кафе: нападавшие скрылись, объявлен план "Перехват". Фото
Видео дня

В полиции добавили, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Также на территории Киевской области объявлен план "Перехват".

В Киевской области произошла драка возле кафе: нападавшие скрылись, объявлен план "Перехват". Фото

"Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем совершения данного правонарушения или владеете дополнительной информацией, просим сообщить на спецлинию "102", – призвали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выезде в Белую Церковь Киевской области правоохранители задержали группу злоумышленников. Мужчины совершили вооруженное нападение на агрофирму в Винницкой области, напав на охранника и забрав из сейфа около 230 тысяч гривен.

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