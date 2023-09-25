В Киевской области произошла драка возле кафе: нападавшие скрылись, объявлен план "Перехват". Фото

В Украинке Киевской области в понедельник, 25 сентября, возле одного из кафе произошла потасовка, в результате которой есть пострадавший. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении, а в регионе объявлен план "Перехват".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Сегодня (в Украинке. – Ред.) около 10:00 поступило сообщение о том, что возле одного из кафе произошла потасовка. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении", – рассказали в пресс-службе.

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В полиции добавили, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Также на территории Киевской области объявлен план "Перехват".

"Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем совершения данного правонарушения или владеете дополнительной информацией, просим сообщить на спецлинию "102", – призвали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выезде в Белую Церковь Киевской области правоохранители задержали группу злоумышленников. Мужчины совершили вооруженное нападение на агрофирму в Винницкой области, напав на охранника и забрав из сейфа около 230 тысяч гривен.

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