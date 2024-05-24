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В Киевской области произошел взрыв в частном доме: есть погибший. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
2,6 т.
В результате взрыва произошел пожар

В селе Колонщина Киевской области в четверг, 23 мая, произошел взрыв в частном домовладении. В результате погиб 46-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины трагедии установят следователи.

"23 мая, около 11:00, в полицию Бучанщины поступило сообщение о взрыве с последующим возгоранием в одном из частных домовладений в селе Колонщина. После ликвидации пожара работниками ГСЧС было обнаружено тело 46-летнего хозяина", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской области произошел взрыв в частном доме: есть погибший. Фото

По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона. Окончательная причина пожара станет известна после проведения соответствующей экспертизы.

В Киевской области произошел взрыв в частном доме: есть погибший. Фото

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшей гибель человека, возбуждено уголовное производство.

В Киевской области произошел взрыв в частном доме: есть погибший. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева произошел пожар в жилом пятиэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину.

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