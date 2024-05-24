В Киевской области произошел взрыв в частном доме: есть погибший. Фото

В селе Колонщина Киевской области в четверг, 23 мая, произошел взрыв в частном домовладении. В результате погиб 46-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины трагедии установят следователи.

"23 мая, около 11:00, в полицию Бучанщины поступило сообщение о взрыве с последующим возгоранием в одном из частных домовладений в селе Колонщина. После ликвидации пожара работниками ГСЧС было обнаружено тело 46-летнего хозяина", – рассказали в пресс-службе.

По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона. Окончательная причина пожара станет известна после проведения соответствующей экспертизы.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшей гибель человека, возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева произошел пожар в жилом пятиэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину.

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