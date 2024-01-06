В Киевской области произошел пожар в частном доме: женщину спасли, мужчина – погиб. Фото

В селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном доме. Находившиеся рядом полицейские спасли из горящего здания женщину, однако, к сожалению, погиб 48-летний мужчина.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагедии установят следствие.

"5 января, в полицию поступило сообщение о том, что в селе Дитятки горит дом. Приблизившись к горящему помещению, правоохранители услышали крик и сразу бросились на помощь. Полицейским удалось быстро вынести из дома 47-летнюю женщину. Однако в помещении находился еще один человек 48-летнего мужчину, к сожалению, спасти не удалось. После окончания тушения пожара, полицейские и спасатели обнаружили тело погибшего", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, возгорание дома произошло из-за неисправности печного отопления.

Напомним, в Киеве полицейские помогли потушить пожар в многоэтажке и задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался родственник владелицы квартиры, где произошло возгорание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгороде Киевской области в воскресенье, 31 января, предварительно, из-за оставленного на зарядке павербанка произошел пожар в многоэтажке. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли жительницу квартиры на 17 этаже.

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