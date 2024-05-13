В Киевской области при тушении пожара в частном доме обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии

В Белой Церкви Киевской области ночью в воскресенье, 12 мая, произошел пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины возгорания установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, 12 мая в 1:43 они получили сообщение о пожаре в городе Белая Церковь на улице Героев УПА.

"По прибытию спасателями было установлено, что горит частный жилой дом. Во время ликвидации пожара бойцами ГСЧС обнаружено тело погибшего мужчины 1974 года рождения. Огонь был полностью ликвидирован в 3:09 на площади 30 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в селе Сухолучье Киевской области произошло возгорание травяного настила. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину, которая в результате происшествия получила ожоги лица.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи города Обухов Киевской области в субботу, 11 мая, во время движения загорелся автомобиль Peugeot. По предварительной информации, это произошло в результате технической неисправности.

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