В Киевской области правоохранители разоблачили схему присвоения 9 млн грн на покупке лекарств. Фото

Правоохранители расследуют схему присвоения бюджетных средств должностными лицами четырех медицинских учреждений Киевской области. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет 9 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

"В течение 2021-2023 годов руководители этих медучреждений заключили ряд договоров на покупку фармацевтической продукции с подконтрольной частной компанией. Как установили аналитики БЭБ, закупочные цены в отдельных случаях были завышены в 8 и более раз", – рассказали в пресс-службе.

В ходе обысков детективы изъяли тендерную документацию, оригиналы и копии финансово хозяйственных документов. В настоящее время они направлены на экономическую экспертизу для установления фактических убытков нанесенного государству. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного ущерба достигает 9 млн грн.

Следствие по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением продолжается. Сотрудники БЭБ устанавливают детали схемы и проверяют информацию о причастности народного депутата Украины к координации действий указанных лиц. По информации OBOZREVATEL речь идет об Александре Дубинском.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине арестовали корпоративные права 4-х предприятий-недропользователей, владельцами которых являются подсанкционные лица и гражданин страны-террористки России. Общая стоимость арестованных активов составляет более 13 млн. грн.

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