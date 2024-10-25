В Киевской области посреди поля нашли боевую часть 'Шахеда'. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киевской области в поле обнаружили боевую часть вражеского БПЛА Shahed ("Герань-2"). Чтобы изъять опасный объект, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Пиротехнический расчет работал над ликвидацией последствий ракетных обстрелов в Бориспольском районе. На месте происшествия саперы изъяли боевую часть вражеского БПЛА "Герань-2". К счастью, ни один человек не пострадал", – говорится в сообщении.

Шахед-136 (Shahed или "Герань-2" в российской армии) – иранский дрон-камикадзе, активно используемый страной-террористом РФ для атак по объектам на территории Украины.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области местный житель во время сбора грибов обнаружил взрывоопасный предмет. Саперы установили, что им оказалась кассетная авиабомба SD-1.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области жители одного из населенных пунктов обнаружили на поле остатки ракеты X-55. Чтобы изъять "находку" на место вызвали саперов.

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