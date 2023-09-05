В Киевской области полиция остановила на блокпосту пьяного водителя с оружием: имел 5 гранат и патроны. Видео

В Переяславе Киевской области на блокпосту полиция остановила пьяного водителя с арсеналом. После проверки установили, что мужчина ко всему не имел права управлять автомобилем.

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Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram и обнародовал соответствующее видео. Он отметил, что у правонарушителя изъяли 5 гранат и патроны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В Переяславе на блокпосту полицейские Киевщины остановили пьяного водителя, который к тому же не имел права управления транспортным средством", – говорится в сообщении.

В ходе осмотра у 45-летнего мужчины изъяли два корпуса ручных обломочных оборонительных гранат типа Ф-1 и три ручных обломочных наступательных гранат иностранного производства типа М-67, а также патроны калибра 5,45 мм.

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Бориспольского управления и взрывотехники полиции Киевщины", – отметил Небитов.

Подпольному перевозчику оружия сообщили о подозрении. По словам начальника полиции Киевщины, злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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