В Киевской области похитили годовалого ребенка за вымышленные долги: полиция задержала группу злоумышленников. Фото и видео

В Киевской области двое мужчин похитили годовалого ребенка, требуя вернуть несуществующий долг в размере 200 тысяч долларов США. Событие произошло ночью 20 января в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района.

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Правоохранители уже задержали троих подозреваемых. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области.

Двое мужчин проникли в квартиру женщины, которая самостоятельно воспитывает ребенка. Они утверждали, что она должна им большую сумму денег. Когда женщина отрицала это, нападавшие прибегли к радикальным действиям — забрали ее ребенка, закрыли мать в квартире, а также прихватили 17 тысяч гривен, документы и два мобильных телефона.

После похищения преступники спрятали ребенка в одной из квартир в Киеве по месту жительства своей 31-летней сообщницы. Оперативные действия полиции Киевской области при поддержке спецназовцев позволили быстро найти место нахождения девочки. К счастью, малыш не пострадал.

Меньше чем за сутки правоохранители установили личности и задержали всех подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 21 и 22 лет, а также 31-летняя женщина.

Следователи открыли уголовное производство по требованию и незаконному лишению свободы, что предусматривает до 12 лет лишения свободы для виновных. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств этого дела.

Напомним, стражи порядка Киева объявили в розыск основателя ресторана корейской кухни "Пян-Се" и бойца Российского добровольческого корпуса Вооруженных сил Украины Илью Богданова. Он считается пропавшим без вести.

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