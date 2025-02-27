В Киевской области под колесами поезда погибла 20-летняя девушка. Подробности трагедии

В Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд сбил находившуюся на путях девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагедии установят следователи.

По словам правоохранителей, на днях им поступило сообщение от дежурной по станции, что на 906-м километре в пределах станции Пивни под поезд попал человек.

"Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сообщением Фастов – Киев сбил 20-летнюю жительницу Черниговской области, которая двигалась по путям в наушниках. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, в результате которого погиб человек, начато уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области поезд сбил находившегося на путях мужчину. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

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