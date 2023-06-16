В Киевской области Peugeot протаранил ВАЗ, а затем вылетел в кювет: есть пострадавшие. Фото

В Обуховском районе Киевской области в четверг, 15 июня, столкнулись автомобили ВАЗ и Peugeot, в результате чего последний съехал в кювет. Медицинская помощь пригодилась трем лицам.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установят следователи.

"ДТП на Обуховщине. Предварительно было установлено, что водитель автомобиля Peugeot не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ. В результате чего первая машина съехала в кювет. Транспортные средства получили механические повреждения", – рассказали в пресс-службе.

Медицинская помощь понадобилась трем участникам аварии – медики госпитализировали их в больницу.

Напомним, в Киевской области в течение первых 5 месяцев 2023 года на дорогах произошло 610 аварий с потерпевшими. К сожалению, в результате этих ДТП погибли 72 человека.

Вблизи Броваров Киевской области в воскресенье, 11 июня, произошла смертельная авария. По предварительной информации, легковушка Skoda Octavia сбила члена ДФТГ, в результате чего он скончался от полученных травм.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бориспольском районе Киевской области в ночь на 15 июня возле АЗС грузовик переехал мужчину. Пострадавший, якобы военный, получил тяжелую травму – ему оторвало ногу.

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