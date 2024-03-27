В Киевской области на парковке горел грузовик: в кабине горящего авто обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии

В Боярке Киевской области во вторник, 26 марта, произошел пожар на территории парковки для грузовых автомобилей. Во время тушения огня в кабине горящей машины обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.

Как рассказали в ГСЧС, 26 марта в 20:22 к ним поступило сообщение о пожаре в Боярке на улице Белогородской.

"По прибытию спасателей установлено, что горит грузовой автомобиль, есть угроза распространения огня на другие рядом находящиеся машины. Во время тушения пожара в кабине автомобиля было обнаружено тело мужчины, 1977 года рождения. Пожар был ликвидирован в 20:59", – рассказали в пресс-службе.

Огнем был уничтожен один грузовик, а еще два – повреждены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области в субботу, 24 марта, на трассе Киев-Чоп загорелся грузовой автомобиль "ГАЗель". Спасатели, чтобы добраться до места происшествия, были вынуждены стоять в пробке из-за того, что им не уступали дорогу.

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