В Киевской области мужчина поджег дом, в котором находилась его сожительница со своим любовником. Видео

В селе Лехновка Киевской области мужчина с помощью "коктейля Молота" поджег дом любовника сожительницы. В тот момент в здании находились люди.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от гражданки о том, что ее сожитель разбил окно в доме знакомого и бросил бутылку "коктейлем Молотова".

"Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 45-летний местный житель. Как выяснилось, правонарушитель из-за ревности к женщине подготовил дома две бутылки со смесью и пошел к дому любовника, где в то время находилась его женщина. Впоследствии поджигатель разбил окна в помещении и бросил "коктейль Молотова". Убедившись, что началось возгорание в комнате, покинул место происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области в воскресенье, 22 января, мужчина из-за ревности облил сожительницу бензином и поджег. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

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