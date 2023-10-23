В Киевской области мужчина нанес гостю смертельный удар ножом и пошел спать. Видео

В пгт Бородянка между гостем и хозяином жилья возник конфликт, во время которого последний ударил товарища ножом в плечо. После этого подозреваемый ушел спать, а утром обнаружил погибшего на пороге квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам стражей порядка, к ним поступило сообщение от жителя Бородянки о том, что он обнаружил на полу тело своего 54-летнего знакомого без признаков жизни.

"Правоохранители установили, что накануне вечером мужчины выпивали и начали ссориться. 45-летний хозяин квартиры ударил своего гостя ножом в плечо. Удар оказался смертельным – от кровопотери потерпевший скончался на месте. Его обидчик лег спать, а только утром обнаружил тело", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

По факту нанесения умышленного тяжкого повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области мужчина во время конфликта забил до смерти жену. Злоумышленник сам вызвал правоохранителей на место преступления и рассказал, что нашел ее дома без сознания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!