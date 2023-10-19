В Киевской области мужчина на вокзале чуть не зарезал пассажира. Видео

В Фастове Киевской области между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого один из них схватил нож и ударил оппонента. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По предварительной информации, 18 октября в помещении железнодорожного вокзала станции Фастов между мужчинами возник конфликт. 52-летний бездомно схватил нож и ударил им своего оппонента. 57-летний пострадавший доставлен в местную больницу", – рассказали в пресс-службе.

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Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. По факту покушения на умышленное убийство открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к убийству своего знакомого. Злоумышленники пытали и забили до смерти потерпевшего, чтобы завладеть его деньгами и ценными вещами, а затем бросили тело под забор и забросали мусором.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области задержан мужчина, напавший на прохожего. Злоумышленник во время конфликта ударил потерпевшего ножом в спину.

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